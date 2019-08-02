فرنسا – نفى لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، نيته الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال مبابي: “ألعب مع فريق رائع، وهذا الفريق هو ما يساهم في تطوري يومياً”.

وأضاف: “لم أطلب على الإطلاق اللعب في مركز المهاجم الصريح، لدينا الأوروغوياني أدينسون كافاني الذي يقوم في هذه المهمة بشكل جيد جدًا”.

وأوضح مبابي: “أردت اللعب مع لاعبين كبار، وكافاني هو واحد من هؤلاء اللاعبين”.

وأشار أن “الكرة الذهبية ليست من ضمن خططي على الاطلاق في الوقت الحالي، لكنني سأفكر فيها مستقبلًا”.

واختتم النجم الفرنسي تصريحاته بالقول: “لا أريد رحيل نيمار، أود استمراره معنا، تحدثت معه، علاقتنا مبنية على الاحترام والصراحة وأنا أحترمه وأحبه كثيرًا، أبلغته كيف أرى الموقف”.

وشارك مبابي، لاعب موناكو السابق، في 43 مباراة مع باريس بالموسم الماضي وسجل 39 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

الأناضول