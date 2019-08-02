وأوضح حرس الحدود أن 431 شخصا من جنسيات مختلفة حاولوا الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية، حيث تم توقيف 65 مهربا، والتحفظ على 90 عربة ودراجة نارية ومركبي صيد، كانت تستخدم في عمليات التهريب.

وقالت قوات حرس الحدود المصرية إنه جرى اكتشاف وتدمير فتحتي نفقين جديدين على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وشمالي سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين خلال الشهر الماضي.

وأكدت ضبط العديد من محاولات تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر عبر الحدود من جميع الاتجاهات.