العراق – أمر وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، اليوم السبت، بإقالة كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة.

وجاء أمر الياسري على خلفية هروب عدد من الموقوفين على ذمة قضايا جرائم مخدرات من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

وتضمن الأمر “تشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الوزارة للتحقيق في ملابسات حادثة هروب الموقوفين، وشمل الأمر إيداع كل من ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب، التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وأوعز الوزير بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.

المصدر: RT