ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة إمطير إنه لو أرسل “حفتر” ( القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مندوباً عنه أو سمح مجلس الأمن بإحاطة منه لن تكون أفضل من إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

إمطير قالت في مداخلة مع قناة “التلفزيون العربي” القطري وتابعتها صحيفة المرصد أمس الخميس:” إن غسان سلامة وارب كل الجرائم التي قام بها حفتر وسلط الضوء على أمور مغلوطة ووقائع لم تحدث أبداً إلا في إعلام حفتر الأمر الذي جعل الشارع الليبي وحكومة الوفاق ومجلس الدولة يمتعضون من هذه الإحاطة هو الكم الهائل من المغالطات والتدليس”.

وأضافت :” نحن نكذب ما جاء في إحاطة سلامة وخصوصا في مدينة غريان لأنه لم تحدث إنتهاكات بالمدينة من قبل حكومة الوفاق أو الجيش التابع لها، ونكذب ماصدر عن إعلام حفتر وهو قتل الأسرى وهذه أكاذيب مغلوطة لأن هؤلاء وجودوا في مستشفيات غريان ميتين وأجسادهم متحللة وأرسلوا الى المنطقة الشرقية بأجسادهم المتحللة ” حسب زعمها.

وأكد عضو مجلس الدولة على سلامة أطلع خلال لقائه الأخير بحفتر على ما سيقوله في الإحاطة، مردفةً :” حفتر راضٍ عن تلك الإحاطة بشكل تام لأنها غطت جميع جرائم حفتر وإرتكابه لأعمال كبيرة من إنتهاكات لحقوق الإنسان والأسرى والقوانين الدولية من قصف المطارات والمستشفيات ومراكز الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى حديث سلامة عن مطار معيتيقة الذي يقصفه حفتر بشكل يومي والذي يعتبر مطار مدني وشريان الحياة بالنسبة للمنطقتين الغربية والجنوبية “.