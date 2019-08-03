اليمن – حررت القوات السعودية في اليمن81 إفريقيا في سوق آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة، وأكدت أن “الحوثيين كانوا يحتجزونهم ويسخرونهم في حفر الأنفاق والقتال إلى جانبهم”.

وكشف مصدر رسمي في قوات التحالف العربي في اليمن أن “الحوثيين كانوا يحتجزون بين أسراهم الأفارقة 20 امرأة وطفلين في قبو بسوق آل ثابت، ويجبرونهم على القتال إلى جانبهم، وأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة”.

وأشار إلى أن عملية التحرير رافقتها حملة إغاثة عاجلة أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبيّن المصدر أنه تم نقلهم إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل لهم، مؤكدا أن “معظمهم يعانون من الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية”.

المصدر: “الإخبارية السعودية”