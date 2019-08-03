ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الأصوات التي تنادي بتطبيق الفيدرالية تتبع جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن هذه الأصوات لديها ظنون بأن الجيش سيتوقف عن العمليات العسكرية في طرابلس.

السعيدي لفت في تصريح لصحيفة “الإتحاد ” إلى أن هذه الأصوات تهدف للتشويش على عملية تحرير العاصمة لا أكثر ولا أقل.

وحول تخوف البعض من تطبيق الفيدرالية لتقسيم ليبيا أكد على أن الجيش الليبي لن يسمح بالمحسوبين على “جماعة الإخوان المفسدين” في ليبيا بتنفيذ مخطط التقسيم.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن الجيش والقوى الوطنية لن تقبل بتقسيم البلاد.