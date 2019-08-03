ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش على ضرورة تراجع المغرر بهم من مسلحي الميليشيات والتخلي عن أسلحتهم قبل فوات الأوان حتى لا ينتهي بهم الأمر قتلى من أجل مصالح الإخوان وتختلط دماؤهم بدماء الإرهابيين الملاحقين دولياً والمرتزقة الأجانب.

الخرطوش قال في تصريحات لصحيفة “البيان” أمس الجمعة وتابعتها صحيفة المرصد إن شباب مصراتة يخاطرون بأرواحهم خدمة لأجندات الفئة الضالة التي لا تؤمن بالدولة ولا بسيادتها ولا بمؤسساتها.

واخختم حديثه قائلاً :”نقول لهؤلاء الشباب لا تغمض عينيك عن الواقع وحاول أن تحرر عقلك من سطوة الإخوان وحلفائهم وأن تقتنع بأن الجيش قادم وسينتصر”.