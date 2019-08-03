ليبيا – قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حالياً في قاعدة عقبة بن نافع الجوية ( الوطية ) اللواء محمد المنفور إن الغرفة تطلق عملياتها من قاعدة الوطية للسيطرة على أجواء المنطقة الغربية.

المنفور أوضح في تصريح لصحيفة “البيان” أن سلاح الجو وجّه ضربات قاصمة للميليشيات استعداداً للحظة الوصول إلى قلب العاصمة.

وأضاف أن الميليشيات آن لها الاعتراف بالهزيمة رغم الدعم التركي القطري ورغم الإرهابيين والمرتزقة الذين التحقوا بها.

كما إعتبر أن الفرق أنهم ينتمون لجيش وطني له قيادة عامة وتراتبية عسكرية وينبثق عن سلطة شرعية هي سلطة مجلس النواب المنتخب ويضم عناصر من كل أرجاء ليبيا بما في ذلك طرابلس ومصراتة.