فرنسا – توج فريق باريس سان جيرمان، السبت، بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة التاسعة في التاريخ، والسابعة على التوالي.

وقلب باريس سان جيرمان الطاولة على منافسه رين، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “شينزن” بمدينة شينزن الصينية.

وقدم الفريقان شوط أول قوي، ونجح رين في التقدم المبكر بهدف عن طريق أدرين هونو في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

بعد الهدف حاول سان جيرمان العودة ولكن اتسم لعبه بالبطء الشديد، ولم يكن هناك فرص خطيرة عدا واحدة من كليان مبابي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، زاد سان جيرمان من ضغطه وسيطر تمامًا على مجريات اللعب أمام هجوم مرتد من جانب رين لم يشكل الخطورة الكبيرة.

ونجح الفريق الباريسي في تسجيل هدفين وقلب الطاولة عن طريق كيليان مبابي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقتين 57 و73 من زمن المباراة.

بعد الهدف الثاني لسان جيرمان، اندفع رين من أجل إحراز هدف التعادل ولكن تماسك دفاع الفريق الباريسي حال دون تسجيلهم لأية أهداف، ليتوج سان جيرمان باللقب.

الأناضول