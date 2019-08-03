النمسا – أحرز النمساوي دومينيك تييم المصنف أولا، لقب بطل دورة كيتسبوهل النمساوية المقامة على ملاعب ترابية بفوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-0) و6-1 في المباراة النهائية، السبت.

واللقب هو الثالث لتييم منذ مطلع العام الحالي، بعد فوزه بدورتي إنديان ويلز الأمريكية وبرشلونة الإسبانية علما أنه بلغ نهائي بطولة رولان غاروس وخسر أمام الإسباني رافائيل نادال. كما أنه اللقب الرابع عشر لتييم في مسيرته.

وبات تييم ثاني لاعب نمساوي يحرز اللقب في هذه الدورة بعد مواطنه توماس موستر عام 1993.

وسيشارك تييم اعتبارا من الأسبوع المقبل في دورة مونتريال على الملاعب الصلبة حيث صنف في المركز الثاني وراء نادال لا سيما بعد إعلان الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر انسحابهما من الدورة الكندية التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نهاية الشهر الحالي.

المصدر: أ ف ب