روسيا – أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مجددا دعم روسيا لسيادة لبنان.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، قال بوغدانوف خلال استقباله لجورج شعبان الممثل الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني: “ناقش الجانبان، الوضع الاجتماعي – السياسي والاقتصادي السائد حاليا في لبنان. وخلال ذلك، أكد الجانب الروسي من جديد موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، والجهود ذات الصلة التي بذلتها حكومة الجمهورية اللبنانية برئاسة سعد الحريري”.

وفي بداية يونيو الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن بعض الشخصيات تحاول تعطيل عملية الاستقرار في بلاده.

المصدر: نوفوستي