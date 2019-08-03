إيران – دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، امس الولايات المتحدة إلى “التكيف مع الواقع العالمي الجديد والتوقف عن عزل نفسها”.

وقال ظريف في تغريدة على “تويتر”، إن موازين التجارة والسلطة في العالم قد تغيرت، ويجب على واشنطن التي تتخذ مبادرات ضد الصين وإيران وروسيا، التكيف مع الواقع العالمي الجديد.

وأضاف: “موازين التجارة والقوة في العالم قد تغيرت، لا الإرهاب الاقتصادي ضد الصين وإيران، ولا الانفصال عن الاتفاق النووي سيغيّر من هذه الوقائع”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، “يجب على واشنطن التوقف عن عزل نفسها، والتكييف مع الواقع العالمي الجديد”.

والأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، محمد جواد ظريف، على قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو/ أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرض عقوبات مشددة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

الأناضول