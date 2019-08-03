فيرشتابن ينطلق من المركز الأول في هنغاريا للمرة الأولى في مسيرته

فيرشتابن ينطلق من المركز الأول في هنغاريا للمرة الأولى في مسيرته

هنغاريا – ينطلق السائق الهولندي ماكس فيرشتابن للمرة الأولى في مسيرته، من المركز الأول، بعد أن حقق أفضل توقيت في التجارب الرسمية لسباق جائزة هنغاريا الكبرى، المرحلة الـ12 من بطولة العالم.

وبات فيرشتاين (21 عاما) سائق “ريد بول” أول هولندي ينطلق من المركز الأول وقد وصف إنجازه بالقول “إنه أمر مدهش. هذا ما كان ينقصني، السيارة كانت رائعة طوال فترة نهاية الأسبوع”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية اليوم، لكن ثمة سباقا يجب خوضه وهذا هو الأهم. اليوم كان هاما أيضا وهو أمر جيد ورائع للفريق”.

وتفوق فيرشتابن على سائقي مرسيدس الفنلندي فاتيري بوتاس، والبريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام لبطولة العالم.

وقال هاميلتون الساعي إلى تحقيق فوزه السابع على الحلبة الهنغارية ومعادلة رقم الألماني الأسطورة مايكل شوماخر “عموما، نهدف إلى احتلال المركز الأول، لكن ماكس قام بعمل رائع وفالتيري أيضا. سنضاعف من جهودنا غدا في السباق”.

وأضاف “المسافة طويلة عند الانطلاق وحتى المنعطف الأول وبالتالي سيكون الأمر مثيرا. ليس من السهل التخطي على هذه الحلبة لكني أمل أن نصعب الأمور على المنافسين الآخرين”.

وكان فيرشتابن توج مرتين في آخر ثلاثة سباقات علما بأنه يحتل المركز الثالث في بطولة العالم برصيد 162 نقطة مقابل 162 لبوتاس و223 لهاميلتون.

وفاز فيرشتابن خلال مسيرته بسبعة سباقات من أصل 92 خاضها منذ بداية مسيرته عام 2015 وصعد إلى المنصة 26 مرة.

المصدر: أ ف ب