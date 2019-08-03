الولايات المتحدة – أحبط قاض فدرالي بواشنطن مفعول مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص اجتازوا الحدود إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير شرعية عبر المكسيك.

ويشكل المرسوم الذي وقعه ترامب في نوفمبر الماضي، جزءا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى حاولوا الدخول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

واعتبر القاضي الفدرالي في واشنطن راندولف موس حسب قناة “ايه بي سي نيوز”، أن هذا المرسوم صدر “تجاوزا (…) للسلطة” الأمريكية ويتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليا في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية.

وشكلت سياسة ترامب المتشددة بشأن الهجرة مصدر قرارات قضائية عدة مرات، ففي الأسبوع الماضي، عرقل قاض فدرالي في كاليفورنيا إجراء جديدا لإدارة ترامب كانت تنوي به تقييد اللجوء على الحدود الأمريكية الجنوبية.

المصدر:”أ ف ب”