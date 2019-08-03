الشيشان – انتقد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، نصح إسرائيل مواطنيها بعدم زيارة الشيشان وإضفاء أعلى مستويات الخطورة- الأحمر، على هذه الجمهورية.

وانتقد قديروف كذلك، حديث “مقر مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي عن “صراع الشيشان مع النظام الروسي” من أجل الانفصال.

وقال قديروف إن الصراع لم يكن بين الشيشان وروسيا، بل بين روسيا وآلاف من الإرهابيين الدوليين الذين هاجموها، وتمكن الشيشان مع السلطات الفيدرالية الروسية من القضاء عليهم.

وأشار الزعيم الشيشاني، إلى عدم وجود أي تنظيمات إرهابية في الشيشان، وبفضل ذلك باتت هذه الجمهورية، الأكثر استقرارا وأمنا في المنطقة.

وذكر أن العديد من الإسرائيليين يزورون الشيشان ويرغبون بممارسة التجارة والأعمال والتجوال فيها.

وأعرب قديروف عن اعتقاده، بأن من وضع هذه الوثيقة التي تتحدث عن المخاطر الإرهابية في الشيشان، ليس على دراية بالوضع الحقيقي في الجمهورية واستقى معلوماته من مصادر مشكوك فيها. وقال: “لذلك ، أنا شخصياً أدعوه إلى الشيشان، أقترح أن يشاهد كل شيء بأم عينه، والسفر في جميع أنحاء الجمهورية، والالتقاء بالسكان هناك، ثم ليكتب كل ما يعتبره صحيحا وموضوعيا”.

وفي وقت سابق من 1 أغسطس، تم نصح الإسرائيليين بعدم التخطيط لرحلات إلى الشيشان، بسبب “وجود نشاطات للمنظمات الإرهابية”. ودعت الوثيقة، المواطنين الإسرائيليين المتواجدين حاليا في الشيشان لمغادرتها فورا.

المصدر: لينتا رو