الهند – أفادت وكالة “رويترز” بأن آلاف المواطنين الهنود بدؤوا مغادرة إقليم كشمير، بعد أن أصدرت السلطات المحلية تحذيرا أمنيا من هجمات محتملة.

وأكد مسؤولون أمنيون هنود أمس الجمعة عثورهم على أدلة لتخطيط مسلحين محليين مدعومين من الجيش الباكستاني لشن هجمات على زوار هندوس يتوافدون سنويا بأعداد كبيرة على الإقليم المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد لزيارة كهف أمارنات المقدس لديهم.

وأوضح المسؤولون أن أجهزة الأمن صادرت بفضل تقارير مخابراتية كميات من الذخيرة والمعدات بينها لغم يحمل علامات عتاد باكستاني، مرجحين أن المسلحين خططوا لاستخدام هذه الأسلحة لتنفيذ هجمات على طرق يستخدمها الزوار الهندوس.

وألغت السلطات المحلية الزيارة وطلبت من الزوار والسياح العودة إلى ديارهم، غير أن هذا الإجراء، حسب ما أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى للوكالة، سبب حالة من الذعر بين المواطنين الهنود في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة أدت إلى “رحيل آلاف السياح والزوار والعمال”.

وقال المسؤول إن 20 ألف زائر وسائح وأكثر من 200 ألف عامل يغادرون كشمير، إلا أن 60 سائحا من دول أخرى وصلوا إلى الإقليم اليوم رغم تحذيرات السلطات.

وتصاعد التوتر حول كشمير مطلع العام الجاري على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا في الشرطة الهندية، وخلّف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

المصدر: “رويترز”