هل ترغب في العمل مع الملكة؟ قصر باكنغهام يحتاج إلى موظف براتب 60 ألف دولار

هل ترغب في العمل مع الملكة؟ قصر باكنغهام يحتاج إلى موظف براتب 60 ألف دولار

انجلترا – عرض قصر باكنغهام وظيفة مدير مشروعات عقارية ليعمل في مقرّ إقامة الملكة في العاصمة لندن، حسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

يقول إعلان الوظيفة إن مهام الوظيفة تتضمّن التواصل مع المقاولين، وترتيب جدول العمل في القصر الملكي.

وعلى الشخص البارع في المهام التنظيمية المُختار لنيل الوظيفة أن يتأكّد من أن كافّة المشروعات التي تتم في قصر باكنغهام «تسير وفق الجدول والميزانية وأعلى المعايير»، حسب إعلان الوظيفة الذي نشره موقع Royal Household.

ورغم أن إدارة مبنى ملكي شاسع قد تبدو مهمّة مروّعة، فإن مدير المشروعات العقارية الذي سيعمل لدى الملكة سيكسب سنوياً بين 40.000 إلى 50.000 جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 48.000 إلى 60.000 دولاراً)، وفقاً لخبرته.

ماذا يتعين على الراغب بالوظيفة؟

ويقول الإعلان: «كل يوم، مثل كل مشروع، سيكون مختلفاً. عليك أن تكون وسيطاً بارعاً، وتعمل على نحو وثيق مع الزملاء والمقاولين، وتضمن أن جميع مشروعاتك تأخذ في الاعتبار احتياجات أصحاب المصلحة المتنوّعين» .

وأضاف: «إن هذه المباني تعج دوماً بالأشغال؛ لذا فإن القدرات الاتصالية والتخطيطية الاستثنائية ستكون بالغة الأهميّة من أجل مواكبة أجندة أعمالنا وفعالياتنا ومهامنا، وعلى الرغم من أن مهامنا وطرقنا التي ننتهجها للعمل راسخة ومتقنة، فإن هناك دوماً فرصة للتحسين» .

وتابع: «في كل مشروع، ستكون لديك فرصة استثنائية لتعزيز مسارك المهني، كما أننا لا نقف عند هذا الحد، بل ستترك أفكارك أثراً على جوهر منشآتنا ذات الشهرة العالمية» .

يتعين على المتقدّم المثالي للحصول على هذه الوظيفة أن يتمتّع بخبرة ثريّة في إدارة المشروعات، ومن الأفضل أن يكون قد حاز عليها من العمل «في المباني التاريخية المشغولة والمسكونة» .

يتطلّب الإعلان أيضاً أن يكون الشخص بارعاً في الأمور التقنية، ولديه «حس المبادرة وقدرات تحليلية قوية تؤهّله للعمل في مقر الخزانة الملكية، ومكتب أمانة الخزانة»، ويقول أيضاً إنه ينبغي أن يكون المتقدّم «منظّماً، ويولي اهتماماً للتفاصيل، وألا يتفوّق على قدراته في حفظ السجلات، وقدراته الإدارية أحد» .

وأضاف أن «مَن يتحلّى بقدرات اتصالية وتعاونية بطبيعته مع الزملاء والمقاولين وفريق العمل في القصر الملكي، سيبني سريعاً مصداقيته على كل المستويات» .

وتابع: «عليك أن تكون بارعاً في التعامل مع العملاء، وخفيف الحركة وواسع الحيلة، وستقدّم مشروعات يفتخر الجميع بها» .

ويشار إلى أن باب التقديم للوظيفة لا يزال مفتوحاً حتّى يوم الأحد المقبل 4 أغسطس/آب 2019.

وكالات