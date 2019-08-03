Vivo تتحدى شركات الهواتف بجهاز جديد!

الصين – بدأت Vivo الصينية بطرح هاتف V17 Neo المتطور والمتوسط الثمن، لتنافس من خلاله أكبر شركات الهواتف العالمية.

وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، عليه زر خاص على جانبه لمساعد “غوغل” الصوتي، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ومزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.38 بوصة، بأبعاد “19.5:9” ودقة عرض عالية.

كما يأتي هذا الجهاز بمعالج ثماني النوى عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC لنقل البيانات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثلاثية العدسة بدقة عرض عالية، ومزودة بتقنيات IMX499 المتطورة من “سوني”، وقدرة على التعامل مع برمجيات الذكاء الصناعي لالتقاط صور عالية الدقة، والكاميرا الأمامية فيه جاءت بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: فيستي