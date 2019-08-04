إطلاق نار كثيف في أحد مراكز التسوق في تكساس الأمريكية وأنباء عن سقوط قتلى

إطلاق نار كثيف في أحد مراكز التسوق في تكساس الأمريكية وأنباء عن سقوط قتلى

الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إطلاق نار كثيف سمع عند أحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو بولاية تكساس، فيما تحدثت أنباء عن سقوط أكثر من 20 قتيلا.

وهرعت عدة فرق من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى موقع الحادث عند متجر Walmart.

وتحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 22 قتيلا، بينهم 4 أطفال، جراء إطلاق النار.

وفي عدد من التغريدات، حثت الشرطة المواطنين على البقاء بعيدا عن المنطقة الواقعة بالقرب من مركز “سيلو فيستا” التجاري.

وأكدت شرطة إل باسو عبر حسابها في “تويتر” أنها تلقت بلاغات عديدة بأن عدد مطلقي النار أكثر من شخص.

ونقلت قناة “سي إن إن” عن عمدة إل باسو، دي مارجو، قوله إن أفراد الشرطة ألقوا القبض على 3 أشخاص مسلحين يشتبه بهم في إطلاق النار.

وأكد الضابط في الشرطة المحلية، إنريكيه كاستيلو، للصحفيين مقتل عدد من الأشخاص في الحادث تم نقلهم إلى المستشفى، دون ذكر العدد الدقيق لضحايا الهجوم.

المصدر: وكالات