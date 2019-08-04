السعودية – وصل ذوو ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، امس إلى السعودية؛ لأداء فريضة الحج.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي الحادث، لأداء مناسك الحج.

وأفاد مركز التواصل الحكومي بالمملكة عبر موقع “تويتر”، السبت، بوصول ذوي الضحايا والمصابين، إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة.

ونقل المركز، عن جيمس مونرو، سفير نيوزيلاندا بالسعودية، ترحيبه بمبادرة الملك سلمان.

وقال مونرو إن المبادرة “ستساعد الحجاج من أسر ومصابي الحادث في المضي قدمًا في حياتهم والشفاء”.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم في الواقعة التي أثارت تنديدا تركيا ودوليا وإسلاميا واسعا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

الأناضول