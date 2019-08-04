السودان – حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و”قوى الحرية والتغيير”، امس نقاط الخلاف بينهما حول الوثيقة الدستورية.
وفي ما يلي أهم ما ورد بالاتفاق:
- سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة القادمة.
– سيباشر مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها “قوى الحرية والتغيير”.
– سيتم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية اليوم الأحد.
– قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية.
– جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
– تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.
– تضمين اتفاق “قوى الحرية” و”الجبهة الثورية” في الإعلان الدستوري.
– تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ”قوى الحرية والتغيير” 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
المصدر: RT