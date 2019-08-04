ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ومدير عام السياسات العامة لرئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي محمد الضراط أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة حاول أن يظهر محايداً ، مبيناً بأن هذه المحاولة أفسدت الحقيقة وخرجت عن قرارات مجلس الأمن.

الضراط قال في تصريح خاص لموقع “المختار العربي” اليوم الأحد إن سلامة بدى منحازاً لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بشكل فاحش حسب تعبيره.

ويرى أن كل ما تحدث عنه المبعوث الأممي من انتهاكات وقتل وتدمير وتهجير المسؤول الأول والأخير عنه هي القوات المسلحة ، زاعماً إلى أن الجميع كان يعد العدة للاجتماع في المؤتمر الوطني بغدامس الذي أعدت له البعثة للخروج باتفاقات بشأن الأزمة الليبية واشتباكات لكن ماوصفه بـ”هجوم حفتر” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة أفسد كل شيء.

وأعرب مدير عام السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي عن أسفه لعدم تطرق سلامة لإفشال حفتر للعملية السياسية على حد قوله، معتقداً أن سلامة عندما أعد إحاطته بمجلس الأمن كان يعلم أنها الأخيرة.