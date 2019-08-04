ليبيا- قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن زيارة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للقاهرة تأتي تنسيقًا للسياسات الامنية المتعلقة بالإرهاب وعناصر داعش.

العباني أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أمس السبت إلى أن مصر تدعم الجيش الوطني بقوة غير متناهية وبالتالي التنسيق مع الجانب المصري هو تنسيق دوري ومستمر من أجل دحر الإرهاب الذي يتخذ من العاصمة طرابلس وكرا له.

ورجح العباني أن يكون هناك أسباب أخرى لزيارة المشير حفتر للقاهرة في هذا التوقيت الذي تستعد فيه قواته الدخول إلى قلب طرابلس بعد الانتصارات التي حققتها على تخوم المدينة.

عضو مجلس النواب توقع أن يكون هناك تنسيقات أمنية وعسكرية يجب أن تتم قبل تنفيذ مرحلة الاقتحام هذه للإستفادة من الخبرة المصرية والدعم المصري في هذا الاتجاه.