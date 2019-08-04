وذكرت صحيفة “إندبندنت”، امس أن العلماء وجدوا بروتينات موجودة على غشاء الخلية السرطانية الخارجي تقوم بتضليل نظام المناعة.

وعادة ما تحاط الخلايا السرطانية بخلايا أخرى يطلقها نظام المناعة الخاص بالجسم، الأمر الذي يمنع انتشارها في الجسم.

وكتب علماء في كلية الطب بجامعة ستانفورد الأميركية في مجلة “نايتشر” أنهم عثروا على بروتين يسمى “CD24″، على سطح الخلايا السرطانية.

وعندما وضعوا حاجزا أمام هذه الخلايا في الفئران التي حقنت بخلايا السرطان، وجدوا أن الأمر أتاح لخلاياالنظام المناعي مهاجمة خلايا السرطان.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض نمو الورم وزيادة وقت البقاء على قيد الحياة لدى الفئران، التي تتشابه بيولوجيا مع الإنسان.

ويمكن أن يقود الأمر نحو علاج سرطاني الثدي والمبيض اللذين يصيبا الكثير من النساء حول العالم.