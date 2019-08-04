الولايات المتحدة – تظاهر المئات من الأمريكيين أمام البيت الأبيض، ومبنى الكونغرس، بواشنطن، اليوم الأحد، مطالبين بتشديد قوانين حمل السلاح بالولايات المتحدة إثر مقتل عشرين شخصا بهجوم تكساس مساء السبت.

ونقلت أسوشييتد برس عن شانون واتس ، مؤسس Moms Demand Action، أن متطوعين من مجموعتها وطلبة مناصرين تظاهروا ليلة السبت مرتدتين قمصانا حمراء، لحث مجلس الشيوخ إعادة في قانون حمل السلاح.

Moms Demand Action حركة شعبية من الأمريكيين تناضل من أجل تدابير السلامة العامة التي يمكن أن تحمي الناس من العنف المسلح، ويطالبون بتشديد قوانين حمل الأسلحة، وسد الثغرات القانونية التي تهدد سلامة المجتمع.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت شرطة مدينة “إل باسو” بولاية تكساس مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 40 في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.

الأناضول