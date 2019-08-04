ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن قوات الجيش الوطني تحرز تقدما على جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن الحسم العسكري بات قريبا.

المريمي قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت إن الحسم العسكري من قبل الجيش الوطني سيكون خلال وقت قريب جداً بحسب التقارير والمؤشرات .

وأضاف:”أن ما يؤخر الجيش هو خصوصية طرابلس كعاصمة وكذلك اكتظاظها بالسكان ووجود المقار الإدارية والمالية الرئيسية للدولة الليبية ومنها مصرف ليبيا المركزي والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الأشياء المهمة الأخرى وبالتالي تأخر الحسم العسكري لهذه الأسباب وحتى تتم عملية التحرير من دون خسائر أو إلحاق أضرار بالمواطنين”.

ولفت المريمي إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس لازالت مستمرة والجيش الوطني يحرز تقدما على كل المحاور،موضحا أن الهدنة التي يطالب بها المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة يعود بالدرجة الأولى للجيش الوطني،معتقداً أنه ما لم تستسلم المليشيات الارهابية فالجيش ماض في تحرير العاصمة منهم.

وتابع :” إحاطة غسان سلامة الأخيرة تطرقت إلى معظم الأوضاع الجارية في ليبيا لكنها لم تتطرق إلى جوانب أخرى ربما سيتم تناولها في إحاطات قادمة “.

وحول ما ذكرته تقارير إعلامية حول دعم دول عربية وأجنبية لأطراف الصراع في ليبيا، أوضح المريمي :” نعم هناك أطراف عديدة تدعم المليشيات الإرهابية بالسلاح والذخائر حسب التقارير التي تثبت هذه الأسلحة والذخائر من قطر وتركيا وهي تشكل خطر هذه الجماعات الارهابية وداعميها على ليبيا ودول الجوار وحوض البحر الابيض المتوسط ودول العالم بشكل عام”.

وبشأن زيارة قام بها وفد من مجلس النواب إلى الولايات المتحدة الأميركية، أردف المريمي :”وفد المجلس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه وضع الجانب الأميركي في صورة الأوضاع القائمة في ليبيا من مختلف جوانبها السياسية والعسكرية والأمنية، وبصورة جهود محاربة الإرهاب على المستويين القانوني من خلال قرارات مجلس النوب من خلال جهود الجيش الوطني”.

وإستطرد قائلاً:”ستكون هناك زيارات مماثلة من مجلس النواب الليبي إلى روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لتوضيح الواقع الليبي لأن هناك حقائق عديدة في الواقع الليبي لم تطلع عليها بعض الدول، وهي وقائع قانونية ودستورية”.

وفي سياق أخر وحول عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وحول اتهام عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران في تصريحات لوكالة سبوتنيك بوقت سابق بأن مجلس النواب يعرقل العملية الدستورية في ليبيا،إتهم المريمي حكومة الوفاق الوطني بعرقلة إجراء الاستفتاء.

وأردف:”حكومة الوفاق غير الدستورية هي التي عطلت عملية الاستفتاء على الدستور بسبب عدم صرف المخصصات المالية اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات لتقوم بعملية عرض الدستور للشعب الليبي للاستفتاء عليه”.

المريمي إختتم حديثه بالقول:”قانون الاستفتاء على الدستور تم إقراره من مجلس النواب منذ أشهر وقام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات والتي بدورها من المفترض أن تعرضه على الاستفتاء”.