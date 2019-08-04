ليبيا – أجرى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس السبت جولة تفتيشية شملت مداخل مدينة بنغازي ومناطقها.

المستشار بوشناف زار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية تمركزات الخطة الأمنية وعدد من مراكز الشرطة وأحال خلالها عدد من رجال الأمن إلى إدارة التفتيش وإيقافهم بإنضباط الشرطة بتهمة التقصير ، بالإضافة لزيارته لعدد من تجمعات المواطنين.

كما أجاب وزير الداخلية خلال زيارته على العديد من الأسئلة التي تهم رجال الأمن وكذلك الرأي العام فيما يتعلق بالقانون والقضايا التي شهدتها المدينة مؤخرا.

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