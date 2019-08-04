ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد رئيس ديوان المحاسبة عمر صالح بمقر إقامته بمدينة القبة.

رئيس ديوان المحاسبة أطلع المستشار صالح بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على مجموعة من الإجراءات التي قام بها الديوان في سبيل إحكام الرقابة على المال العام بما يضمن سلامة التصرفات المالية للجهات العامة والتحقق من مدى كفاءة وأداء هذه الجهات.

وبدوره،أكد المستشار صالح على ضرورة بذل مزيد من الجهد من قبل ديوان المحاسبة والسير قدما نحو تحقيق أفضل النتائج في عمل الديوان.

كما تم الاتفاق على زيارة رسمية لرئيس مجلس النواب لمقر ديوان المحاسبة في الأيام القادمة للاطلاع عن كثب وقرب لعمل الديوان ومعدلات الأداء فيه .