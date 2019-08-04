بايدن يدافع بشراسة عن إرث أوباما بعد انتقادات حادة له

بايدن يدافع بشراسة عن إرث أوباما بعد انتقادات حادة له

الولايات المتحدة – دافع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بشراسة، عن إرث باراك أوباما بوجه هجمات العديد من منافسيه إلى البيت الأبيض.

وبدا بايدن غاضبا في تجمع حضره لنقابات العمال في نيفادا امس مع 18 من منافسيه الديمقراطيين على ترشيح الحزب، ودافع بحماس عن الرئيس الديمقراطي السابق أوباما وإنجازه التشريعي الأبرز المتعلق بالرعاية الصحية المعروف باسم أوباماكير.

وقال بايدن: “أعارض أي ديمقراطي يريد التخلص من (مشروع) أوباماكير”.

وفي إطار الخلافات الإيديولوجية بين المتنافسين على ترشيح الحزب، وجه منافسو بايدن انتقادات حادة لسياسات أوباما ونهج بايدن الذي خدم نائبا لأوباما ثماني سنوات ويشير في حملته الانتخابية بشكل متكرر لعهدهما بتعبير “إدارة أوباما-بايدن”.

وخلال المناظرات التي تمت الأسبوع الماضي انتقد العديد من منافسي بايدن سياسات أوباما خاصة تلك المتعلقة بالهجرة، وقالوا إنه رحّل الملايين من المهاجرين غير المسجلين، بينما لم يفعل بايدن أي شيء لإيقافه.

المصدر: “رويترز”