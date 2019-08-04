وكانت الولايات المتحدة طلبت، من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركةَ في التحالف البحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف بعد قيام إيران باختطاف سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد اعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.