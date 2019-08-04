العراق – اكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، امس إن التحقيق أثبت بطلان التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق، اللواء الركن محمود الفلاحي، بـ”التخابر”.

وأضاف الوزير في حديث نقلته “السومرية نيوز”: “انتهت التحقيقات، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش”.

وفي 22 يوليو 2019، أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، أنه تمت تبرئة اللواء الفلاحي، من التهم المنسوبة له بالتخابر مع عميل لـ “CIA”.

وأشار الوزير إلى، أنه تم نقل الفلاحي إلى مكان آخر، وتعيين قائد جديد للعمليات في محافظة الأنبار.

وفي الشهر الماضي، شكلت وزارة الدفاع العراقية لجنة تحقيق، بعد أن تداولت محطات فضائية، مقطعا صوتيا نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، وهو يتحدث مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وخلال التسجيل المزعوم، طلب العميل من الضابط العراقي الكبير، تزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشددا وبالاسم على مواقع “كتائب حزب الله” في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص، وفي قاطع عملياته بصورة عامة.

المصدر: وكالات