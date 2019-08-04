الإمارات العربية – أعلنت إعمار العقارية الإماراتية، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيان، الأحد، إن صافي الأرباح بلغ 3.11 مليارات درهم (846 مليون دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت أرباح “إعمار” بلغت 3.23 مليار درهم (879 مليون دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

وحسب البيان، انخفضت الإيرادات بنسبة 4 بالمائة خلال النصف الأول على أساس سنوي إلى 11.56 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، مقابل 12.04 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتعد “إعمار العقارية” من أكبر شركات تطوير العقار بالشرق الأوسط، وتأسست عام 1997، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، ولديها حضور في 36 سوقا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

الأناضول