أبوظبي – هبطت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، بفعل خسائر الأسواق العالمية، الجمعة، بعدما خفض الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات: “كان هناك تراجع في أداء غالبية أسواق الخليج، بعد خسائر الأسواق العالمية متأثرة بقرارات خفض الفائدة الأمريكية، التي أعقبها خفض من قبل البنوك المركزية الخليجية”.

ومساء الأربعاء، قرر الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2008، إلى نطاق 2 -2.25 بالمئة.

وأضاف مدني: “نعتقد أن الأسواق ستشهد فترة من التقلبات في تداولات هذا الأسبوع، خصوصا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، والتي ستبدأ اعتباراً من الأحد المقبل”.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.46 بالمئة إلى 2857 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية مثل “إعمار العقارية” بنسبة 4.04 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنحو 3.56 بالمئة و”سوق دبي” بنحو 2.89 بالمئة.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.96 بالمئة لتغلق عند 5179 نقطة، مع هبوط أسهم “الدار العقارية” بنسبة 3.9 بالمئة، و”أبوظبي الأول” بنسبة 1.41 بالمئة، و”أبوظبي التجاري” بنسبة 1.12 بالمئة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها “تأسي” بنسبة 1.26 بالمئة إلى 8557 نقطة، مع هبوط أسهم قيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات والاتصالات.

وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 6726 نقطة، ونزل المؤشر الرئيس بنسبة 0.11 بالمئة إلى 4886 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.33 بالمئة إلى 6106 نقطة.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1548 نقطة، مع هبوط أسهم “جي أف اتش” بنسبة 2.8 بالمئة و”مصرف السلام” بنسبة 1.12 بالمئة و”مجموعة البركة المصرفية” بنسبة 0.62 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن هامشياً بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1869 نقطة، مع تراجع أسهم “مناجم الفوسفات” بنسبة 4.28 بالمئة وجوبترول” بنسبة 1.22 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.7 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي اكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.67 بالمئة إلى 13616 نقطة، بفعل عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية وسط ضغوط بيعيه للأفراد بجميع فئاتهم.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3780 نقطة، مع صعود أسهم “بنك ظفار” بنسبة 3.1 بالمئة و”المدينة تكافل” بنسبة 1.25 بالمئة و”بنك مسقط” بنسبة 0.95 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.67 بالمئة إلى 13616 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3780 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 1.46 بالمئة إلى 2857 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.26 بالمئة إلى 8557 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.96 بالمئة إلى 5179 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.4 بالمئة إلى 6726 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1548 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1869 نقطة.

الأناضول