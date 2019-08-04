المكسيك – لقي صحفي ثالث مصرعه، في المكسيك خلال أسبوع. ووقعت الجريمة في عاصمة ولاية فيراكروز التي تقع على ساحل خليج المكسيك، وذلك على الرغم من وعود السلطات بتوفير الحماية له.

وذكرت النيابة العامة في الولاية، أن الصحفي خورخي رويز فازكيس، وهو من العاملين في صحيفة “جرافيكو دي خالابا”، تعرض للقتل المتعمد رغم صدور أوامر باتخاذ إجراءات لحمايته. وأشارت النيابة، إلى أن القتيل، كان يغطي في عمله، نشاطات الشرطة.

وأضافت النيابة العامة في بيانها: “سيحقق المدعي العام، في سبب عدم تطبيق إجراءات الحماية التي منحت للضحية وأسرته”.

من جانبها، قالت منظمة “أرتيكل 19″، المدافعة عن حرية التعبير، إنه بمقتل رويز فازكيس، ارتفع عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في المكسيك هذا العام، إلى ثمانية على الأقل مقارنة بمقتل تسعة العام الماضي بأكمله.

وتعاني المكسيك من مستويات مرتفعة جدا في جرائم القتل. وتشير البيانات الرسمية، إلى أن هذه جرائم قفزت في النصف الأول من هذا العام، إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

المصدر: رويترز