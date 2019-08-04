ليبيا – أعلن وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام بوشكيوات مساء اليوم السبت رفضهم الإستمرار في منح إذن هبوط للمبعوث غسان سلامة بمطار زوارة غربي البلاد .

وقال بوشكيوات في مداخلة تابعتها المرصد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار : إعتباراً من اليوم لن يُعطى أي تصريح هبوط لطائرة سلامة عبر مطار زوارة وعليه الهبوط عبر مطار معيتيقة في طرابلس وإستخدامه أسوة بالليبيين .

وأضاف : ” أجدد دعوتي لـ غسان سلامة ونائبته لزيارة مطار معيتيقة، وأطالبه بأن لا يكون سياسيا فيما يتعلق بأرواح المدنيين ” . ويأتي هذا في ظل حملة تشنها حكومة الوفاق والموالين لها على سلامة بسبب إحاطته الأخيرة التي وصفها الكثيرين بالمتوازنة وبأن سهامها طالت الجميع فيما يرى آخرون بأن مرد هذه الحملة هو محاولة الحكومة البحث عن شماعة وكبش فداء لتعليق إخفاقاتها الدولية عليه .

وجاء ذلك بعد أن أعلن سلامة الأسبوع الماضي بأنه يستخدم مطار زوارة في تنقلاته لإستخدام مسلحي الوفاق مطار معيتيقة لأغراض عسكرية مما يعرضه للخطر ويوم الإثنين الماضي دعا سلامة حكومة الوفاق لتحييد معيتيقة عن الإستخدام العسكري .

يشار إلى أن ضربات جوية كانت قد إستهدفت الشق العسكري والمدرج المدني بمطار معيتيقة خلال الأسابيع الماضية لإستخدامه من قبل الطائرات التركية المسيرة التي رُصدت بالفيديو عشرات المرات وهي تهبط وتقلع بينما تنكر الوفاق وجود أي نشاط عسكري .

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مطار معيتيقة يتعرض لرشقات شبه يومية بالقذائف التي يؤكد عاملون بالمطار إطلاقها من مواقع قريبة على يد عناصر متشددة تطالب بإخلاء سبيل سجناء لدى سجن قوة الردع الخاصة .

المرصد – متابعات