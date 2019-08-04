وسجل الإسباني باكو الكاسر (48) والإنجليزي جايدون سانشو (69) الهدفين.

وتجمع مباراة الكأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس، ولكون بايرن ميونيخ أحرز الثنائية الموسم المنصرم، فقد واجه دورتموند وصيفه في الدوري المحلي.

جاءت البداية سريعة من قبل الطرفين وكاد دورتموند يفتتح التسجيل بعد مرور 50 ثانية فقط عندما سار الجناح البرتغالي رافايل غيريرو بالكرة على الجهة اليسرى وعكسها عرضية باتجاه ماركو رويس المتربص عند نقطة الجزاء فأطلقها الأخير بيسراه لكن حارس بايرن ومنتخب المانيا مانويل نوير تصدى لها ببراعة.

وخرج نوير بعيدا عن مرماه لمسافة 30 مترا تقريبا محاولا إحباط هجمة مرتدة سريعة لكنه الإسباني باكو الكاسر باغته بتسديدة مرت إلى جانب القائم الأيمن (15).

وتدخل نوير مرة جديدة لإنقاذ مرماه من هدف أكيد إثر هجمة مرتدة سريعة وتسديدة من غيريرو (20).

وكانت أبرز فرصة خطرة لبايرن ميونيخ عندما سدد الجناح الفرنسي كينغسلي كومان من مسافة قريبة لكن حارس دورتموند مارفن هيتس تصدى لها ببراعة (22).

وفي مطلع الشوط الثاني خسر تياغو الكانتارا الكرة في وسط الملعب بعد ضغط من رويس فوصلت إلى جادون سانشو فقام بمجهود فردي رائع راوغ فيه مدافعين قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه الكاسر الذي سددها زاحفة في الزاوية السفلى لمرمى بايرن ميونيخ (48).

ورد بايرن بهجمة منسقة بين ليون غوريتسكا وتوماس مولر قبل أن يسدد الأخير ويتصدى لمحاولته حارس دروتموند (55).

وأنقذ هيتس مرماه من هدف أكيد عندما تصدى ببراعة لكرة رأسية من مسافة قريبة لكومان قبل أن يتدخل بساقه لإبعاد الكرة قبل أن ينهيها البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل الشباك (59).

وقام جوشا كيميتش بمجهود فردي رائع من وسط الملعب راوغ فيه اكثر من ثلاثة لاعبين من دورتموند وتوغل داخل المنطقة وينفدر بالحارس لكنه تعثر في اللحظة الأخيرة (67).

ثم استغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليعزز تقدمه عندما سار سانشو بالكرة لمسافة 30 مترا على الجهة اليمنى ويسدد الكرة بين ساقي نوير الذي خرج لملاقاته (69).

وضغط بايرن ميونيخ لمحاولة تقليص النتيجة وسدد ليفاندوفسكي كرة رأسية ضعيفة تصدى لها هيتس بسهولة (71) لكن دورتموند نجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان في ربع الساعة الأخير.