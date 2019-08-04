مصر – تفقد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة.

وأشاد رئيس الأركان “بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدا أن أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة”.

والتقى رئيس الأركان محافظ شمال سيناء وعددا من القيادات الأمنية، كما تفقد عددا من الكمائن والنقاط الأمنية ومركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب.

كما قام بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والجنود “اعتزازا لما يقدمونه من تضحيات من أجل استقرار الوطن والحفاظ على أمنه وصون مقدراته”.

المصدر: RT