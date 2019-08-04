روسيا – سجل العلماء الروس نموا غير مسبوق لعملية التدخل الأحيائي في روسيا حيث تتوغل كائنات حية غريبة بالأنظمة البيئية خارج حدودها الطبيعية، وهو ما يلحق أضرارا هائلة بيئة واقتصاد روسيا.

وأثبت العلماء في معهد “سيفيرتسيف” الروسي للبيئة والتطور أن حشرات غريبة مثل الخنافس تلعب دورا بارزا في تلك العملية. واستطاع العلماء جمع معلومات عن 184 نوعا من الخنافس الضارة في القسم الأوروبي لروسيا، منها 19 نوعا تكتشف لأول مرة في روسيا، بينها 12 نوعا تعد حشرات ضارة.

ويعزو العلماء سبب ذلك إلى توسع التجارة الدولية من ناحية والتغيرات المناخية من ناحية أخرى.

وجاء في مقال نشره المعهد أن العدد الأكبر من الحشرات الغريبة الضارة يعود إلى جنوب روسيا. وعلى سبيل المثال فقد سجل العلماء ما بين أعوام 2011 و2018 على شاطئ البحر الأسود 20 حشرة غريبة ضارة. ومن بينها دروسوفيلا سوزوكي التي يؤدي نشاطها إلى موت العنب والتوت وغيرها من الفواكه الناعمة. كما أنها تشكل خطرا على صحة الإنسان، لأن اليرقات التي تنمو في ثمارها سامة.

وجاء في المقال أن مؤسسة العلم الروسية بصدد إعداد قائمة بالخنافس الضارة حيث توصف قوانين عملية تدخل الحشرات الغريبة ومستقبل توسعها في الأراضي الروسية.

المصدر: تاس.