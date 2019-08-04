وأضافت الوزارة أن إنتاج روسيا في يوليو تراجع 290 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر 2018 وهو التاريخ المرجعي في الاتفاق بين أوبك وحلفائها، الخاص بخفض الإمدادات، وفق ما نقلت “رويترز”.

وصعدت أسعار النفط حوالي 3 في المئة، الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل.

وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7 في المئة في جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام.