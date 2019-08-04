ليبيا – علق رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ التي إنقلبت على الانتخابات عام 2014 جمال زوبية على توالي زيارات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لجمهورية مصر العربية قائلاً :” لقاءات السيسي بحفتر تستغل شماعة الإرهاب لتحقيق الأجندات الخارجية ولتضليل الرأي العام العالمي والتسويق لذلك إعلاميا”، زاعماً قيام مصر بتلفيق عمليات إرهابية أو ضد مصريين في ليبيا واتهام عناصر ليبية لتهريب السلاح داخل مصر لغرض دعم حفتر عسكريا ولوجستيا.

زوبية إستهجن في حديث لموقع “عربي 21” القطري أمس السبت دور مصر في الأزمة الليبية، مضيفاً : “الوضع الطبيعي أن تكون مصر في قيادة الأمة العربية وزعامتها لكنها للأسف أصبحت لاعبا أساسياً في دول محور الشر العربي وقاموا بضم السودان بعد الانقلاب لتوفير المرتزقة على الأرض والدعم الجوي واللوجستي لحفتر”.

وتابع إداعاءاته قائلاً :” حفتر أعلن في 2015 أنه مستعد لتنفيذ ما تطلبه مصر حتى لو كان ضد مصلحة ليبيا وقدم له السيسي مئات حاويات الذخيرة ودعما جويا وفنيا وأرسل له جنودا وضباطا وطيارين لقصف خصومه”.

زوبية إختتم حديثه بالقول :” فالسيسي كعادة الدكتاتوريات العسكرية يسعى إلى تصدير أزماته الداخلية للخارج ووجد ضالته في حفتر المهووس بالسلطة ” على حد زعمه .