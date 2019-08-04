مصر – لم تتمكن الفنانة ناهد السباعي من إلتزام الصمت أمام تعليق ينتقد حرصها على ممارسة الرياضة، إذ فوجئت بمتابعة لها على “إنستغرام” تكتب: “حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقي جينيفر لوبينز وبطلي تقليد بقى”.

وقررت ناهد السباعي الرد بتعليق أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتبت لها: “أحب اعرفك مين أهلي اللي أنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جينيفر لوبيز بكتير”.

وتابعت: “جدي من أمي فريد شوقي، جدتي من أمي هدي سلطان، جدي محمد فوزي أخو هدي سلطان، جدي من أبويا عبد المنعم السباعي، ظابط من الظباط الأحرار، ومؤلف أروح لمين لأم كلثوم ومؤلف فيلم إسماعيل ياسين في الجيش ورئيس ومشرف علي الإذاعة والتلفزيون وغيرها”.

وأضافت: “يوسف السباعي الأديب الكبير وأمي بقي ناهد فريد شوقي منتجة عظيمة من أعمالها (لن أعيش في جلباب أبي) (حديث الصباح والمساء) و(حتي لا يطير الدخان) وغيرها وأبويا كان كاتب وصحفي ومخرج كبير”، متابعة: “تحبي أكملك يا حلوة ولا كفاية كده.. لما تبقي تعرفي تعملي حركة من اللي بعملها ابقي اكلمي وعيشي أنت عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة ديه”.

وسائل اعلام مصرية