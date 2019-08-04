وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن مدرب “مانشستر سيتي”، بيب غوارديولا، اعترف بأن الاتفاق على تجديد عقد ساني “بات بعيدا”، مشيرة إلى أن الجناح الدولي قد يحمل قميص الفريق البافاري الموسم المقبل.

وتابعت أن ليروي ساني ما يزال مرتبطا مع مانشستر سيتي بعقد يمتد عامين، لكن الفريق الألماني وضع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على رأس اهتماماته هذا الصيف.

وحدد فريق “مان سيتي” قيمة لاعبه في حدود 145 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 176 مليون دولار، حسب تقارير إعلامية.

وكشف بيب غوارديولا، في وقت سابق، أنه كان هناك تفاؤل بأن اللاعب سيستمر مع النادي، مضيفا “لكن الاحتمالات باتت ضئيلة”.

وتابع “لست على علم بالشائعات.. لكنني أريد لاعبين يرغبون في البقاء معنا”، مشيرا إلى أن اللاعب الألماني لم يخبره بأي شيء “إذا قرع الباب وقال إنه يريد المغادرة فسنتحدث آنذاك”.

يشار إلى أن ساني لم يلعب بصورة منتظمة مع مانشستر سيتي، الذي حقق البطولات المحلية الثلاث في إنجلترا، في الموسم الماضي.

وانتقل اللاعب الشاب إلى مان سيتي قادما من شالكه الألماني مقابل 50 مليون دولار.