مصر – تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة، “تريند” محرك البحث “غوغل” في مصر، بعد تداول تصريحات غير دقيقة عن زواجها وإنجابها طفلا.

وكانت منة حلّت كضيفة في برنامج “الجمعة في مصر”، على شاشة mbc مصر، وردت على اتهامها بإثارة الجدل على الـ”سوشيال ميديا” بسبب ملابسها الجريئة، وأكدت أنها لا تتعمد ذلك، وأن غالبية الصور التى يتم نشرها تكون جلسات تصوير تابعة لأغلفة المجلات، التي تكون صاحبة قرار إظهارها والتحكم فى ملابسها والمكياج.

وأضافت أن صورتها كطفلة مازالت متعلقة في أذهان البعض، رغم أنها أصبحت تبلغ من العمر 21 عاما.

وتطرقت إلى الحديث عن دورها في مسلسل “راجل وست ستات”، والذي حقق لها شهرة واسعة، وقالت: “بدأت في الجزء الأول وأنا طفلة، ثم في مرحلة المراهقة، ومع مرور السنوات جسدت في الجزء العاشر دور الشابة التي تزوجت وأنجبت طفلًا”، وهو ما فهمه البعض بشكل خاطئ بأنها تعني حياتها الشخصية، وأنها تزوجت بالفعل ولديها طفل.

وسائل اعلام مصرية