انجلترا – أحرز مانشستر سيتي لقب درع إتحاد الكرة الإنجليزية “الدرع الخيرية” عقب فوزه على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، اليوم الأحد.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عبر رحيم سترلينغ في (د.12)، قبل أن يعادل جويل ماتيب النتيجة لليفربول في (د.77).

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، فابتسم الحظ لسيتي بفضل حارسه التشيلي كلاوديو برافو الذي صد محاولة الهولندي جورجينيو فينالدوم، مانحا فريقه لقب درع المجتمع للمرة الثانية تواليا والسادسة في تاريخه، قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز.

في المقابل، فشل ليفربول في إحراز الدرع للمرة الأولى منذ 2006 حين خاض المباراة بعد فوزه بلقبه الكأس، في حين أن مشاركته فيها خلال نسخة 2019 ناجمة عن حلوله وصيفا في الدوري ولأن سيتي أحرز لقب “بريميير ليغ” والكأس الإنجليزية.

المصدر: RT+ وكالات