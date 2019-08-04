انجلترا – حرم الظهير الأيمن لمانشستر سيتي كايل ووكر المصري محمد صلاح نجم ليفربول من هدف مؤكد في المباراة التي انتهت لمصلحة السيتي إثر الفوز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1.

وفي الوقت بدل الضائع (90+3)، راوغ صلاح، أكثر من مدافع لينفرد بحارس مرمى السيتيزينس كلاديو برافو وسدد كرة قوية تصدى لها الأخير ببراعة مطلقة، قبل أن يسددها برأسية من جديد في الشباك الخالية، إلا أن لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر أخرجها في آخر اللحظات بركلة قوية على الطائر قبل دخولها الشباك.

وهذا هو اللقب الثاني على التوالي والسادس في تاريخ مانشتر سيتي، فيما فشل ليفربول في إحراز الدرع للمرة الأولى منذ 2006.

المصدر: RT