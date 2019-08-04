انجلترا – تعتبر الغدة الدرقية المسؤولة عن مجموعة من الوظائف الحيوية، على غرار تنظيم درجة حرارة الجسم ومدى سرعة هضم الطعام والحفاظ على تزامن نبضات القلب، غير أن العديد من الأشخاص لا يعيرونها اهتماما على الإطلاق.

وذكر الكاتب روبرت جاي واتسون في تقرير نشره موقع ذي إيبوك تايمز الأميركي، أن وجود خلل في الغدة يحدث اضطرابا على مستوى جميع أنواع الأنظمة داخل الجسم.

وقال إن حوالي عشرين مليون أميركي يعانون من أحد أشكال مرض الغدة الدرقية، وفقا للجمعية الأميركية للغدة الدرقية، وأنه لا يتم تشخيص هذه الحالات لدى العديد من المرضى، وأن حوالي 60% من المصابين بمرض الغدة الدرقية غير مدركين لحالتهم.

وتأخذ مشاكل الغدة الدرقية إما شكل قصور في وظيفتها أو فرط في نشاطها، وتكمن المشكلة بالنسبة للحالة الأولى في انخفاض أداء الغدة الدرقية، حيث تفشل في إفراز كميات كافية من الهرمون مما يؤدي إلى تباطؤ أنظمة الجسم. في حين تنتج الحالة الثانية عن فرط في نشاط هذه الغدة مما يجعلها تفرز كميات وفيرة من الهرمونات التي تؤدي إلى تسريع أنظمة الجسم.

وفيما يلي مجموعة العلامات التي تنذر بوجود مشكلة في الغدة الدرقية، وتوحي بأن الوقت قد حان لحصول جسمك على المساعدة. الشعور بالحزن أو الاكتئاب

تساءل الكاتب عما إذا يراودك شعور بالإحباط والكسل واللامبالاة إزاء الأحداث التي تدور حولك، ومدى الشعور برغبة في البكاء دون سبب معين، وقال إن من المحتمل في هذه الحال أن يعاني صاحب هذه المشاعر من قصور في الغدة الدرقية بسبب فشلها في إنتاج كميات كافية من الهرمونات، مما يجعل الجسم مفتقدا للطاقة التي يحتاجها ويؤدي إلى شعورك بالكآبة واليأس. الشعور بالحزن والاكتئاب من علامات إصابة الغدة الدرقية (الألمانية) الإمساك

العجز عن هضم الطعام بشكل سليم بسبب نقص في كمية هرمونات الغدة الدرقية، حيث لا تتلقى الأعضاء -بما في ذلك الأمعاء- الإشارة أو الطاقة للعمل بالسرعة الطبيعية، مما يؤدي إلى تراكم الطعام ويتسبّب في انسداد معوي. الإفراط في النوم

عندما يعجز الجسم عن إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، يتباطأ كل من الأيض ومعدل ضربات القلب، فيلازمك الشعور بالتعب بسبب فشل الجسم في تحويل ما تتناوله من طعام وشراب إلى طاقة، حتى إن نمت فترات طويلة فلن يساعدك ذلك على الشعور بالراحة. تساقط الشعر والبشرة الجافة

لا تتوفّر الكميات الكافية من الهرمون المسؤول على تغذية بصيلات الشعر للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية مما يؤدي إلى تساقطه، في حين يحول نقص هرمون الغدة الدرقية دون تعرّق الجسم ويؤدي إلى حساسية البشرة وجفافها فضلا عن احتمال الإصابة بالحكة. الزيادة المفاجئة في الوزن

من الممكن أن يتحوّل الطعام إلى مصدر هائل للراحة النفسية للذين يشكون من قصور في الغدة الدرقية، ولا سيما الذين تسيطر عليهم مشاعر الاكتئاب والتعب. ويعمل الجسم في حال كانت معدلات الأيض منخفضة على تحويل كمية ضئيلة إلى طاقة، بينما يقوم بتخزين البقية على شكل دهون ليتسبب في زيادة الوزن. قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى تساقط الشعر (الألمانية) ألم عضلي

يمكن أن يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية في ضعف العضلات خاصة في المفاصل، نظرا لأن معدل الأيض في الجسم مرتفع للغاية. خفقان القلب

إفراز الجسم كميات كبيرة من هرمون الغدة الدرقية يتسبب في تسارع معدل ضربات القلب، ويمكن أن يتجلى ذلك بالنسبة لعديد من الأشخاص في الشعور بالتوتر والقلق. ويصبح هذا الخفقان السريع مع مرور الوقت مزعجا ومخيفا بسبب ارتباطه غريزيا بأمراض القلب الخطيرة على غرار اضطراب النظم القلبي. تشوّش الذهن

يؤدي الإفراط في إنتاج الهرمونات في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية إلى انخفاض القدرة على التركيز، وكلما عمل الجسم بسرعة أكبر أصبح التركيز على أي شيء مهمة أصعب. ارتفاع ضغط الدم

أشار الكاتب إلى أن إفراز كميات كبيرة من هرمون الغدة الدرقية تجعل القلب يعمل بشكل أسرع بكثير مقارنة بسرعته المعتادة، وأن من الطبيعي أن يتسبب هذ الأمر في ارتفاع ضغط الدم. وإذا استمر هذا النشاط المفرط لفترات طويلة فسينتج عنه أعراض أخرى، بما في ذلك طنين الأذنين والصداع وآلام الصدر وصعوبة التنفس. إفراز كميات كبيرة من هرمون الغدة الدرقية يتسبب في ارتفاع ضغط الدم (الألمانية) زيادة الشهية

تتسارع عملية الأيض نتيجة الإفراز المفرط لهرمون الغدة الدرقية إلى درجة تجعل صاحبها يشعر بالجوع طوال الوقت، مما يزيد من احتمال زيادة الوزن -خاصة لمحبي الوجبات السريعة- وذلك بالرغم من أن الجسم يعالج الطعام بسرعة كبيرة. ألم الحلق أو الرقبة

مع فرط نشاط الغدة الدرقية، يمكن أن تصاب الغدة نفسها بالالتهاب والانتفاخ، مما يتسبب في ظهور ألم في الرقبة يمكن أن يكون أحد أعراض داء غريفز، وهو حالة خطيرة تصيب جهاز المناعة. وفي حال ظهور واحدة من هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب على الفور من أجل الحصول على العلاج المناسب.

وكالات