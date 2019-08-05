ليبيا- أعرب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس.

البعثة الاممية إعتبرت في بيان لها أنه مع بدء موسم الحج المقبل تهدد هذه الاعتداءت على مطار معيتيقة فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج.

ويذكّر الممثل الخاص أطراف النزاع بواجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط احتراماً تاماً في جميع الأوقات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما ينبغي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين.

وأشار الممثل الخاص للأمين العام إلى أن الضربات المتكررة ضد مطار معيتيقة تعكس أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين، معرباً عن قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع نطاقاً على المتضررين مباشرةً من القتال بما في ذلك الآلاف من المدنيين المحاصرين في الخطوط الأمامية للمواجهات ومئات الآلاف من النازحين.

كما جدد سلامة بغرض التخفيف من وطأة هذه الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل.