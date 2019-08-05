ليبيا – قام محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري وعضو لجنة إعادة إستقرار بنغازي أمس الأحد بزيارة تفقدية لمشروع الصيانة الجذرية لمبنى الإسعاف والملاحظة والطوارئ وأقسام العناية الفائقة والحروق بمستشفى الجلاء.

زيارة الحبري جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصرف بعد إفتتاح الأقسام المذكورة وتجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية خلال الأيام الماضية.

ورافق الحبري في زيارته كل من وزير الصحة سعد عقوب ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري و مدير عام المستشفى خالد الجازوي ورئيس الشؤون الطبية بالمستشفى أشرف السعيطي.

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