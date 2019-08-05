ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الرائد طارق الخراز أن الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي اتجهت على الفور منذ اللحظة الأولى لمعرفتها بالهجوم على منزل النائب سهام سرقيوة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالخصوص.

الخراز أوضح في مداخلة مع برنامج “LIVE” الذي يبث على قناة “218NEWS” أمس الأحد أن الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ووزارة الداخلية عموماً ليسوا على علم مسبق بدخول سهام سرقيوة إلى مدينة بنغازي ، قائلاً:”كان عليها أن تخطر الأجهزة الأمنية حتى تتولى حمايتها والإشراف على خط سيرها”.

وعن حقيقة وضع سرقيوة وما إذا كانت على قيد الحياة، فضل الخراز القول إن الأجهزة الأمنية ما تزال تحقق في الحادثة بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وأن التحقيقات ستتوصل قريباً إلى معلومات جديدة سيتم الإفصاح عنها.

وأشار الخراز إلى أن هناك حلقة مفرغة في ملابسات ما حدث للنائبة بين ذوي وزوج سرقيوة وبين الأجهزة الأمنية وأن الوزارة ستكشفها خلال الأيام المقبلة.

وعن الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشكل عام، قال الخراز إن هنالك مجموعات لا تريد لمدينة بنغازي أن تهدأ، محملا إياها مسؤولية الخروقات الأمنية التي أكد أنها ستنتهي قريبا بعد إعطاء التعليمات بتكثيف الحملة الأمنية،مشيراً إلى أن هناك مستجدات في الخطة الأمنية وبالأخص ما يتعلق بالمركبات الليلية سوف تشرع فيها وزارة الداخلية قريبا.

وعن حقيقة حضور كتيبة أولياء الدم والحديث الذي يثار حول عرقلتها للجهد الأمني، فند الخراز هذه الأقوال،مؤكدا أنها محض إشاعات وادعاءات،مضيفا أن الأجهزة الأمنية تعمل دون أي عوائق أو تهديدات من أي طرف.

مدير مكتب الإعلام الأمني شدد على جدية التنسيق وفعاليته مع الأجهزة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.