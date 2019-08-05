السعودية : نزع ما يقرب من 80 ألف لغم في اليمن منذ يونيو 2018

السعودية : نزع ما يقرب من 80 ألف لغم في اليمن منذ يونيو 2018

اليمن – أعلن مشروع “مسام” السعودي لنزع الألغام في اليمن امس أنه تم نزع ما يقرب من 80 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في البلاد منذ يونيو 2018.

وأوضح مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمشروع، “أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1673 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منها 1350 لغما مضادا للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد و305 ذخائر غير منفجرة و14 عبوة ناسفة.

وأكد القصيبي “أن مجموع ما نزعته الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع وحتى أول أغسطس الجاري بلغ 79986 لغما تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة”.

ويهدف مشروع “مسام”، الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية مع عدد من الشركات المتخصصة في نزع الألغام في يونيو عام 2018، إلى تطهير الأراضي اليمنية، التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام، إضافة إلى وضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.

وحسب بعض الإحصائيات العائدة للعام الماضي، أسفرت الألغام في اليمن عن مقتل أكثر من 1500 شخص وإصابة 3000 آخرين، بينهم نحو 900 أصيبوا بعاهات دائمة.

المصدر: “مسام”